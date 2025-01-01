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The Woolen Sweater
The Woolen Sweater
Unko Sweater
Напомним о выходе в прокат
мелодрама
Продолжительность
2 часа 12 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$494 357
Производство
Artmandu
Другие названия
Unko Sweater, The Woolen Sweater, Unko Sweater - The Woolen Sweater, Unko Sweater: The Woolen Sweater
Режиссер
Nabin Chauhan
В ролях
Maotse Gurung
Бипин Карки
Мируна Магар
Sunil Pokharel
Wilson Bikram Rai
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.8
Оцените
10
голосов
8.2
IMDb
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