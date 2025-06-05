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Странные звуки
Странные звуки
Exist Within
18+
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Страна
Южная Корея
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
5 июня 2025
Дата выхода
5 июня 2025
Казахстан
18+
Другие названия
Exist Within, Странные звуки
Режиссер
Kim Jung Wook
В ролях
Рю Хва-ён
Im Jin-taek
Пак Чин-у
О Ен-щиль
Ха Юн-гён
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.6
Оцените
10
голосов
4.6
IMDb
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