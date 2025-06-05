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Киноафиша Фильмы Странные звуки

Странные звуки

Exist Within 18+
Напомним о выходе в прокат
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Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 5 июня 2025
Дата выхода
5 июня 2025 Казахстан 18+
Другие названия
Exist Within, Странные звуки
Режиссер
Kim Jung Wook
В ролях
Рю Хва-ён
Im Jin-taek
Пак Чин-у
О Ен-щиль
Ха Юн-гён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
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