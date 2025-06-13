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Киноафиша Фильмы Клетки за работой

Клетки за работой

Hataraku saibou 18+
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О фильме

Отважные клетки самоотверженно трудятся в теле человека, сражаясь с микробами, вирусами и бактериями. Старшеклассница Нико ведёт здоровый образ жизни и правильно питается, поэтому клеточки её организма справляются со всеми трудностями, а её папа не следит за здоровьем, выпивает, курит и ест нездоровую еду — клеткам в его теле приходится бороться за выживание каждый день.
Страна Япония
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 13 июня 2025
Премьера в мире 13 июня 2025
Сборы в мире $39 618 125
Производство Flag Pictures, Kôdansha
Другие названия
Hataraku saibou, Cells at Work!, 工作細胞, Cells at Work, Cells at Work: Lavori in corpo, Rakud töös!, Sejtek bevetésen, Клетки за работой, はたらく細胞, 工作细胞
Режиссер
Хидэки Такэути
В ролях
Мэй Нагано
Такэру Сато
Мана Асида
Кохи Ямамото
Риса Нака
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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