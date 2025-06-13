Отважные клетки самоотверженно трудятся в теле человека, сражаясь с микробами, вирусами и бактериями. Старшеклассница Нико ведёт здоровый образ жизни и правильно питается, поэтому клеточки её организма справляются со всеми трудностями, а её папа не следит за здоровьем, выпивает, курит и ест нездоровую еду — клеткам в его теле приходится бороться за выживание каждый день.
СтранаЯпония
Продолжительность1 час 49 минут
Год выпуска2024
Премьера онлайн13 июня 2025
Премьера в мире13 июня 2025
Сборы в мире$39 618 125
ПроизводствоFlag Pictures, Kôdansha
Другие названия
Hataraku saibou, Cells at Work!, 工作細胞, Cells at Work, Cells at Work: Lavori in corpo, Rakud töös!, Sejtek bevetésen, Клетки за работой, はたらく細胞, 工作细胞