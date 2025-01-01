Линии Дейнерис и Джона Сноу загубили, но эти 3 персонажа получили достойный финал: редкость для 8 сезона «Игры престолов»

В «Великолепном веке» опять все напутали: палач Кара Али никогда не видел Сулеймана, зато жестоко убил его потомка

Кто убийца? Пять коротких детективных сериалов из России, которые точно стоит увидеть ради концовки

Управитесь за уик-энд, а отходить будете неделями: 5 топовых мини-сериалов Netflix за 2025 год — № 1 с рейтингом 8.4 напоминает «Доктора Хауса»

Профессор и Берлин вроде бы братья, но фамилии у них разные: разбираем грязное белье звезд «Бумажного дома»

Где снимали «Брат 2»: задействовали сразу три локации — две из них находятся в США

Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?

На те же грабли: сбылись худшие опасения зрителей — вот кто сыграет короля Швеции в новой исторической драме Netflix (фото)

«Хитрый следователь стремительно тупеет»: «Лихие-2» только вышли, а зрители уже негодуют — всему виной сюжетный ляп

10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории