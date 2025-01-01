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Постер фильма Sijjin 8
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Киноафиша Фильмы Sijjin 8

Sijjin 8

Siccin 8
Напомним о выходе в прокат
Страна Турция
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2025
Сборы в мире $2 466 171
Производство Muhtesem Film
Другие названия
Siccin 8, Siccîn 8
Режиссер
Alper Mestçi
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
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