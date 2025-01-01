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Sijjin 8
Sijjin 8
Siccin 8
Напомним о выходе в прокат
ужасы
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$2 466 171
Производство
Muhtesem Film
Другие названия
Siccin 8, Siccîn 8
Режиссер
Alper Mestçi
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.1
Оцените
10
голосов
3.9
IMDb
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