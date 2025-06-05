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Алтын адам
Алтын адам
Altyn adam
6+
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Страна
Казахстан
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
5 июня 2025
Дата выхода
5 июня 2025
Казахстан
6+
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