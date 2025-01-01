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Рейтинги
6.6
Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
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Trust Me
Trust Me
Trust Me
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Польша / Германия
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2024
Производство
Dreamer Joint Venture Filmproduction, HBO Europe, Silver Frame
Другие названия
Trust Me, Fíate de mí, Zaufaj mi
Режиссер
Joanna Ratajczak
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
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