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The Way We Talk
The Way We Talk
The Way We Talk
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Гонконг
Продолжительность
2 часа 12 минут
Год выпуска
2024
Сборы в мире
$1 596 796
Производство
One Cool Film Production
Другие названия
The Way We Talk, 看我今天怎麼說
Режиссер
Adam Wong
В ролях
Neo Yau
Suet-Ying Chung
Marco Tsz Ho Ng
Panther Chan
Nathan Chun-Hei Cheng
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
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