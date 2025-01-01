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Киноафиша Фильмы The Way We Talk

The Way We Talk

The Way We Talk 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Гонконг
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2024
Сборы в мире $1 596 796
Производство One Cool Film Production
Другие названия
The Way We Talk, 看我今天怎麼說
Режиссер
Adam Wong
В ролях
Neo Yau
Suet-Ying Chung
Marco Tsz Ho Ng
Panther Chan
Nathan Chun-Hei Cheng
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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