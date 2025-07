Страна США

Продолжительность 1 час 30 минут

Год выпуска 1990

Бюджет $2 500 000

Производство Shapiro-Glickenhaus Entertainment

Другие названия

Basket Case 2, Frère de sang 2, Существо в корзине 2, ¿Dónde te escondes, hermano? 2, Basket Case 2 - A Vingança, Basket Case: El misterio de la canasta, House of Freaks, La canasta del horror 2, O Mistério do Cesto 2, O Segredo do Cesto, O Segredo do Cesto 2, Saatanlik kaksik 2, Wiklinowy koszyk 2, バスケットケース2