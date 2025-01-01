Как оказалось, Дуэйн Брэдли и его братец-мутант Билайл вовсе не погибли, а лишь слегка пострадали. Очнувшись в больнице и порешив охранявшего их полицейского, они сбегают. На улице их подбирает какая-то бабка вместе со своей внучкой и отвозит к себе домой. А дома у них самое настоящее общежитие для мутантов всех мастей и размеров. Заполучив новых клиентов, хитрая бабка будет использовать их для устранения неугодных, а Дуэйну предстоит решить наконец, кто он…
СтранаСША
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска1990
Бюджет$2 500 000
ПроизводствоShapiro-Glickenhaus Entertainment
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