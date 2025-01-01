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Постер фильма Существо в корзине 2
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Киноафиша Фильмы Существо в корзине 2

Существо в корзине 2

Basket Case 2 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Как оказалось, Дуэйн Брэдли и его братец-мутант Билайл вовсе не погибли, а лишь слегка пострадали. Очнувшись в больнице и порешив охранявшего их полицейского, они сбегают. На улице их подбирает какая-то бабка вместе со своей внучкой и отвозит к себе домой. А дома у них самое настоящее общежитие для мутантов всех мастей и размеров. Заполучив новых клиентов, хитрая бабка будет использовать их для устранения неугодных, а Дуэйну предстоит решить наконец, кто он…
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1990
Бюджет $2 500 000
Производство Shapiro-Glickenhaus Entertainment
Другие названия
Basket Case 2, Frère de sang 2, Существо в корзине 2, ¿Dónde te escondes, hermano? 2, Basket Case 2 - A Vingança, Basket Case: El misterio de la canasta, House of Freaks, La canasta del horror 2, O Mistério do Cesto 2, O Segredo do Cesto, O Segredo do Cesto 2, Saatanlik kaksik 2, Wiklinowy koszyk 2, バスケットケース2
Режиссер
Frank Henenlotter
В ролях
Kevin VanHentenryck
Judy Grafe
Энни Росс
Heather Rattray
Chad Brown
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
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