Как оказалось, Дуэйн Брэдли и его братец-мутант Билайл вовсе не погибли, а лишь слегка пострадали. Очнувшись в больнице и порешив охранявшего их полицейского, они сбегают. На улице их подбирает какая-то бабка вместе со своей внучкой и отвозит к себе домой. А дома у них самое настоящее общежитие для мутантов всех мастей и размеров. Заполучив новых клиентов, хитрая бабка будет использовать их для устранения неугодных, а Дуэйну предстоит решить наконец, кто он…

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