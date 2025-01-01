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Постер мультфильма Peppa Pig: Festival of Fun
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Киноафиша Фильмы Peppa Pig: Festival of Fun

Peppa Pig: Festival of Fun

Peppa Pig: Festival of Fun 18+
Напомним о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2019
Сборы в мире $4 405 699
Производство Astley Baker Davies Ltd.
Другие названия
Peppa Pig: Festival of Fun
Режиссер
Neville Astley
Марк Бейкер
В ролях
Морвенна Бэнкс
Харли Бёрд
Брайан Блессид
Энди Хэмилтон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
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