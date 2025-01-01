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Peppa Pig: Festival of Fun
Peppa Pig: Festival of Fun
Peppa Pig: Festival of Fun
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
семейный
Продолжительность
1 час 8 минут
Год выпуска
2019
Сборы в мире
$4 405 699
Производство
Astley Baker Davies Ltd.
Другие названия
Peppa Pig: Festival of Fun
Режиссер
Neville Astley
Марк Бейкер
В ролях
Морвенна Бэнкс
Харли Бёрд
Брайан Блессид
Энди Хэмилтон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
4.4
Оцените
10
голосов
4.4
IMDb
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