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Fati's Choice
Fati's Choice
Le choix de Fati
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
ЮАР
Продолжительность
45 минут
Год выпуска
2021
Производство
Steps
Другие названия
Le choix de Fati, Fati's Choice, Fatin valinta, Fatis val
Режиссер
Fatima Dadzie
В ролях
Fati Halidu
Firdaus Salaam
Sudais Salaam
Zurfawu Salaam
Ramadan Salaam
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
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