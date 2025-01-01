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Киноафиша
Фильмы
Azadi
Azadi
Azadi
Напомним о выходе в прокат
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 9 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$8 612
Производство
Little Crew Productions
Другие названия
Azadi
Режиссер
Joe George
В ролях
Лал
Vani Viswanath
Шринатх Бахаси
Сайджу Куруп
Раджеш Шарма
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
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