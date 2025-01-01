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Постер фильма Быки холода. Возвращение
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Киноафиша Фильмы Быки холода. Возвращение

Быки холода. Возвращение

6+
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О фильме

Документальный фильм «Быки холода. Возвращение» - фильм об фантастическом международном научном проекте - возвращении в Евразию величественных животных - овцебыков и бизонов. Они вернулись в те же места, где они жили вместе с мамонтами и исчезли в эпоху плейстоцена. Почему это произошло в Якутии? Якутия - это место, где сохранилась древняя связь людей с природой, где из поколения в поколения передаются народные традиции почитания, уважения природы и, где реально учеными сохраняется и возрождается биоразнообразие. Всё вместе это сделало возможным возвращение бизонов и овцебыков в исконные места своего обитания - свою родину.

Страна Россия
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Марина Калинина
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