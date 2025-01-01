Документальный фильм «Быки холода. Возвращение» - фильм об фантастическом международном научном проекте - возвращении в Евразию величественных животных - овцебыков и бизонов. Они вернулись в те же места, где они жили вместе с мамонтами и исчезли в эпоху плейстоцена. Почему это произошло в Якутии? Якутия - это место, где сохранилась древняя связь людей с природой, где из поколения в поколения передаются народные традиции почитания, уважения природы и, где реально учеными сохраняется и возрождается биоразнообразие. Всё вместе это сделало возможным возвращение бизонов и овцебыков в исконные места своего обитания - свою родину.