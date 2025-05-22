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Киноафиша Фильмы Samshayam

Samshayam

Samshayam
Напомним о выходе в прокат
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Страна Индия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 22 мая 2025
Дата выхода
22 мая 2025 ОАЭ 18TC
Бюджет 50 000 000 INR
Сборы в мире $7 910
Производство 1895 Studios
Другие названия
Samshayam
Режиссер
Rajesh Ravi
В ролях
Винай Форрт
Лихо Мол Хосе
Priyamvada Krishnan
Unnimaya Nalappadam
Шарафудхин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.4
Оцените 10 голосов
8.6 IMDb
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