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Samshayam
Samshayam
Samshayam
Напомним о выходе в прокат
комедия
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Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
22 мая 2025
Дата выхода
22 мая 2025
ОАЭ
18TC
Бюджет
50 000 000 INR
Сборы в мире
$7 910
Производство
1895 Studios
Другие названия
Samshayam
Режиссер
Rajesh Ravi
В ролях
Винай Форрт
Лихо Мол Хосе
Priyamvada Krishnan
Unnimaya Nalappadam
Шарафудхин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.4
Оцените
10
голосов
8.6
IMDb
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