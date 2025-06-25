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Постер фильма Остров. Ұмытылмас саяхат
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Киноафиша Фильмы Остров. Ұмытылмас саяхат

Остров. Ұмытылмас саяхат

Ostrov. Umytylmas sayahat
Напомним о выходе в прокат
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2025
Производство Tiger Films
Другие названия
The Island: An Unforgettable Trip, Арал. Ұмытылмас саяхат, Aral. Umytylmas sayahat, Остров. Незабываемое путешествие, Остров. Ұмытылмас саяхат
Режиссер
Мерей Маханов
В ролях
Еркебулан Токтар
Мадина Оспан
Все актеры и съемочная группа

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Киноафиша.инфо 25 июня 2025, 23:17
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Nomad 7 июня 2025, 20:47
туповатый фильм, зря сходил.
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