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Остров. Ұмытылмас саяхат
Остров. Ұмытылмас саяхат
Ostrov. Umytylmas sayahat
Напомним о выходе в прокат
комедия
Страна
Казахстан
Продолжительность
1 час 10 минут
Год выпуска
2025
Производство
Tiger Films
Другие названия
The Island: An Unforgettable Trip, Арал. Ұмытылмас саяхат, Aral. Umytylmas sayahat, Остров. Незабываемое путешествие, Остров. Ұмытылмас саяхат
Режиссер
Мерей Маханов
В ролях
Еркебулан Токтар
Мадина Оспан
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме
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Киноафиша.инфо
25 июня 2025, 23:17
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😞
Nomad
7 июня 2025, 20:47
туповатый фильм, зря сходил.
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