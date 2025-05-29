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Mega Racer
Mega Racer
Mega Racer
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Страна
Южная Корея / США
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
29 мая 2025
Дата выхода
29 мая 2025
ОАЭ
18TC
Бюджет
$10 000 000
Производство
PixelArc, RedWood, Redrover Co. Ltd.
Другие названия
Mega Racer
Режиссер
Yoo-Byung Yoon
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