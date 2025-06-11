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Наше время

Nuestros Tiempos
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Наше время - trailer
Наше время  trailer
Страна Мексика
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 11 июня 2025
Премьера в мире 11 июня 2025
Бюджет 46 000 000 MXN
Производство Draco Films
Другие названия
Nuestros Tiempos, Our Times, Vår tid, Bizim Zamanımızda, I vores tid, Les temps changent, Nasze czasy, Nossos Tempos, Nuestros tiempos: Il futuro è ora, Os Nossos Tempos, Timpurile noastre, Наше время, 我俩的时代, 我倆的時代
Режиссер
Chava Cartas
В ролях
Рената Вака
Рената Вака
Офелия Медина
Офелия Медина
Лоре Граньевикс
Клаудия Лобо
Alejandro Ávila
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 13 голосов
5.3 IMDb
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Наше время - trailer
Наше время Trailer
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Кадры из фильма
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