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Nuestros Tiempos
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Страна
Мексика
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
11 июня 2025
Премьера в мире
11 июня 2025
Бюджет
46 000 000 MXN
Производство
Draco Films
Другие названия
Nuestros Tiempos, Our Times, Vår tid, Bizim Zamanımızda, I vores tid, Les temps changent, Nasze czasy, Nossos Tempos, Nuestros tiempos: Il futuro è ora, Os Nossos Tempos, Timpurile noastre, Наше время, 我俩的时代, 我倆的時代
Режиссер
Chava Cartas
В ролях
Рената Вака
Офелия Медина
Лоре Граньевикс
Клаудия Лобо
Alejandro Ávila
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
13
голосов
5.3
IMDb
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