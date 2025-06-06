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K.O.

K.O.
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K.O. - trailer
K.O.  trailer
Страна Франция / Бельгия
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 6 июня 2025
Премьера в мире 6 июня 2025
Производство Empreinte Digitale, Yvette Production, Artémis Productions
Другие названия
K.O., K.O, Nakavt, Nokaut, Нокаут, Полный нокаут, 救赎一击
Режиссер
Антуан Блоссер
Антуан Блоссер
В ролях
Алис Белаиди
Алис Белаиди
Ciryl Gane
Mathieu Lestrade
Gwendal Kerdelhue
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
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K.O. - trailer
K.O. Trailer
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Кадры из фильма
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