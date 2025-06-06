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боевик
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K.O.
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Страна
Франция / Бельгия
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
6 июня 2025
Премьера в мире
6 июня 2025
Производство
Empreinte Digitale, Yvette Production, Artémis Productions
Другие названия
K.O., K.O, Nakavt, Nokaut, Нокаут, Полный нокаут, 救赎一击
Режиссер
Антуан Блоссер
В ролях
Алис Белаиди
Ciryl Gane
Mathieu Lestrade
Gwendal Kerdelhue
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
12
голосов
5.8
IMDb
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