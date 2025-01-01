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The Idiots
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Производство
Gold Rush Pictures, Hype Studios
Другие названия
The Idiots
Режиссер
Michal Englert
Малгожата Шумовска
В ролях
Эйми Лу Вуд
Кристиан Фридель
Джонни Флинн
Вики Крипс
Все актеры и съемочная группа
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