Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Легенда кошачьей горы Кадры из фильма «Легенда кошачьей горы»

Кадры из фильма «Легенда кошачьей горы»

Вся информация о фильме
Легенда кошачьей горы (2024) - фото 1 Легенда кошачьей горы (2024) - фото 2 Легенда кошачьей горы (2024) - фото 3
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Что скрыли в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»: 7 фактов об Отряде Дамблдора, которые знают лишь читатели
4 ошибки «Клона», из-за которых его сейчас невозможно смотреть: сама Жади тоже в списке
Там нет Питта, но от этого они не хуже: топ мощного кино на адреналине о Формуле-1 — с рейтингами не меньше 8.0
«Поднятие уровня» круче «Блича» и «Алхимика», но в рейтинг не попадает: свежайший топ-20 популярных аниме от IMDb оказался с подвохом
Резня в психушке и «слишком реалистичная трагедия»: эти 5 кошмарных смертей в «Оно 2» доказывают, что Кинг — король ужаса
Земекис и Гейл зареклись снимать продолжение «Назад в будущее» еще в 90-х: и все же фанаты получили 4-ю часть, о которой мало кто знает
Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков
«Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали
Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях
Кинг писал одно, кино показало другое: главный герой «Оно» в фильме оказался на заднем плане — и это не Пеннивайз
«По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше