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Постер фильма Жизнь и смерть Питера Селлерса
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Киноафиша Фильмы Жизнь и смерть Питера Селлерса

Жизнь и смерть Питера Селлерса

The Life and Death of Peter Sellers 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Забавный на экране, в жизни актер доставлял массу хлопот близким своим эгоцентризмом и инфантилизмом, которые никак не вязались с его внешностью солидного очкарика. Персонажи и ситуации, с которыми сталкивается Селлерс основаны на действительных фактах. Питер Селлерс — один из самых прославленных комедийных актеров в истории кино. Необыкновенный талант к перевоплощению, способности неузнаваемо менять голос и внешность закрепили на целое десятилетие за Селлерсом статус комика Великобритании N1. Середина 60-х стала временем расцвета его актерского таланта.

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2004
Сборы в мире $1 789 336
Производство HBO Films, BBC Film, The De Mann Entertainment Company
Другие названия
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Режиссер
Стивен Хопкинс
Стивен Хопкинс
В ролях
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Мириам Маргулис
Мириам Маргулис
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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