Забавный на экране, в жизни актер доставлял массу хлопот близким своим эгоцентризмом и инфантилизмом, которые никак не вязались с его внешностью солидного очкарика. Персонажи и ситуации, с которыми сталкивается Селлерс основаны на действительных фактах. Питер Селлерс — один из самых прославленных комедийных актеров в истории кино. Необыкновенный талант к перевоплощению, способности неузнаваемо менять голос и внешность закрепили на целое десятилетие за Селлерсом статус комика Великобритании N1. Середина 60-х стала временем расцвета его актерского таланта.