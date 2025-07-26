Спектакль Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. Режиссер-постановщик — народный артист России Дмитрий Бертман. Музыкальным руководителем спектакля стал народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский. Либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». В «Геликон-опере» к маэстро Верди отношение особенное. Для художественного руководителя театра Дмитрия Бертмана, как он признается, «Верди — это музыка удовольствия!», и шедеврам великого итальянца в его режиссерском багаже отведено немалое место. С «Травиатой» режиссера связывает тесная «дружба»: начиная с 1995 года, когда Дмитрий Александрович впервые поставил эту оперу в родном «Геликоне», он возвращался к ней неоднократно. В 1998 году им была осуществлена постановка «Травиаты» в Национальном театре Манхайма (Германия), в 1999 году — в Торонто (Канадская оперная компания), в 2000 году — во Дворце музыки и конгрессов в Страсбурге (Франция) и в 2005-м — в Окленде (Новая Зеландия).