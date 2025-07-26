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Постер фильма Театр в кино: Травиата
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Театр в кино: Травиата

La Traviata 18+
Билеты от 800 ₽

О фильме

Спектакль Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. Режиссер-постановщик — народный артист России Дмитрий Бертман. Музыкальным руководителем спектакля стал народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский. Либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». В «Геликон-опере» к маэстро Верди отношение особенное. Для художественного руководителя театра Дмитрия Бертмана, как он признается, «Верди — это музыка удовольствия!», и шедеврам великого итальянца в его режиссерском багаже отведено немалое место. С «Травиатой» режиссера связывает тесная «дружба»: начиная с 1995 года, когда Дмитрий Александрович впервые поставил эту оперу в родном «Геликоне», он возвращался к ней неоднократно. В 1998 году им была осуществлена постановка «Травиаты» в Национальном театре Манхайма (Германия), в 1999 году — в Торонто (Канадская оперная компания), в 2000 году — во Дворце музыки и конгрессов в Страсбурге (Франция) и в 2005-м — в Окленде (Новая Зеландия).

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2021
Сборы в мире $12 104
Другие названия
Traviata, Травиата
Режиссер
Дмитрий Бертман
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк Европейский
15:00 от 800 ₽
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«Театр в кино: Травиата» в кинотеатрах

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