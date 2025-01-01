Один человек, один рюкзак, одна обычная нога и одна механическая. А впереди — целое море приключений. Дмитрий Игнатов отправляется в большое путешествие по дикой природе, где каждый день — это вызов. Здесь нет отелей и сотовой связи, только палатка, холодные реки и яхта, которую легко перевернуть. Как мыться в ледяной воде? Сколько носков брать с собой? Как не остаться голодным? Дмитрий делится опытом выживания, разговаривает с учеными о хрупкости природы и показывает: чтобы открывать мир, не нужна идеальная экипировка — нужна смелость ступить в неизвестность, пусть и одной ногой.