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Киноафиша Фильмы Одной ногой в Белом море

Одной ногой в Белом море

Одной ногой в Белом море 18+
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О фильме

Один человек, один рюкзак, одна обычная нога и одна механическая. А впереди — целое море приключений. Дмитрий Игнатов отправляется в большое путешествие по дикой природе, где каждый день — это вызов. Здесь нет отелей и сотовой связи, только палатка, холодные реки и яхта, которую легко перевернуть. Как мыться в ледяной воде? Сколько носков брать с собой? Как не остаться голодным? Дмитрий делится опытом выживания, разговаривает с учеными о хрупкости природы и показывает: чтобы открывать мир, не нужна идеальная экипировка — нужна смелость ступить в неизвестность, пусть и одной ногой.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2024
В ролях
Дмитрий Игнатьев
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Одной ногой в Белом море
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