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K-3. Возвращение

K-3. Возвращение 18+
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О фильме

Документальный фильм посвящён подвигу экипажа первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», которая в 1962 году сыграла важную роль в урегулировании Карибского кризиса. «Ленинский комсомол» совершил уникальный переход, покорив льды Северного ледовитого океана, и впервые в истории советского подводного флота всплыл на поверхность в непосредственной близости от Северного полюса. Героическая подлодка была восстановлена и стала музеем. Зрителей ждёт экскурсия с участием членов знаменитого экипажа. Их рассказы иллюстрируются фрагментами из художественного фильма «Северный полюс» режиссёра Александра Котта. Возвращаясь на 60 лет назад, кажется невероятным, что такое было возможно, учитывая технический уровень самого судна. Детальный рассказ о подвиге экипажа подлодки, благодаря героизму которого была предотвращена ядерная катастрофа.

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2024
Режиссер
Сергей Головецкий
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