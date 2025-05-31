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j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN
j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN
J-hope Tour 'Hope on the Stage' in JAPAN: Live Viewing
Напомним о выходе в прокат
концерт
Пойду
3
Не пойду
0
Страна
Южная Корея
Продолжительность
3 часа 0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
31 мая 2025
Дата выхода
31 мая 2025
Болгария
31 мая 2025
Латвия
N12
31 мая 2025
Литва
N13
31 мая 2025
ОАЭ
18TC
1 июня 2025
Польша
31 мая 2025
Румыния
31 мая 2025
Сербия
o.A.
31 мая 2025
Хорватия
o.A.
31 мая 2025
Черногория
o.A.
31 мая 2025
Чехия
Сборы в мире
$3 955 139
Другие названия
j-hope Tour 'Hope on the Stage' in Japan: Live Viewing
Рейтинг фильма
8.8
Оцените
15
голосов
8.4
IMDb
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