Асмик Григорян, Эрик Катлер и Готье Капюсон — в грандиозном гала-концерте в день летнего солнцестояния. Фестиваль в общине Графенегг в предместьях Вены — одно из самых заманчивых летних развлечений венцев. Изумительный природный ландшафт, парковые аллеи, огромная лужайка и затейливый неоготический замок, стрекот кузнечиков и звон колоколов соседней церкви — в каждой детали подтверждение официального лозунга фестиваля: «Klang trifft Kulisse» («Звук встречается с пейзажем»). На уникальной, отмеченной всевозможными наградами за лучшие акустические характеристики в Европе сцене Волькентурм («Облачная башня») звучат голоса литовской сопрано Асмик Григорян и американского тенора Эрика Катлера, сливаясь, как два мощных водных потока, прозрачных и глубоких. Репертуар поистине оригинален: не так часто в концертах исполняются отрывки из «Лоэнгрина», «Сида», «Манон Леско» и «Отелло». Концептуально «Графенегг» ориентирован прежде всего на симфоническую музыку, главным фестивальным оркестром считается Тонкюнстлероркестр (дирижер с 2005 года — Ютака Садо). Еще одной, не менее яркой, звездой вечера стал французский виолончелист Готье Капюсон: его интерпретация «Танца рыцарей» Прокофьева заставила взорваться от восторга обычно сдержанную австрийскую публику. Уже пятнадцать лет летний сезон в австрийской общине Графенегг открывается музыкальным фестивалем — главным культурным событием этой местности, которое транслируется по международному телевидению. Лучшие артисты мира выступают среди волшебства летней ночи на идиллическом фоне средневекового замка Графенегг. В этом году гостями фестиваля стали литовская сопрано Асмик Григорян, американский тенор Эрик Катлер и французский виолончелист Готье Капюсон. Ютака Садо, главный дирижёр фестивального оркестра, составил захватывающую программу из произведений Верди, Вагнера, Пуччини, Прокофьева, Леонкавалло и Дворжака. «Тенор Эрика Катлера взлетает, виолончель Готье Капюсона растапливает сердца, фестивальный оркестр великолепен. И просто потрясающая литовская суперзвезда Асмик Григорян». (Niederösterreichische Nachrichten) «Già nella notte densa («Уже во тьме ночной») — один из самых красивых и глубоких дуэтов во всем оперном репертуаре. И еще более эффектно он звучит, когда его исполняют такие певцы, как Асмик Григорян и Эрик Катлер». (Kurier) Программа: Карл Мария фон Вебер, увертюра к опере «Эврианта»; Рихард Вагнер, «Лоэнгрин» — «In fernem Land»; Антонин Дворжак, концерт для виолончели с оркестром си минор, op. 104: часть III, Finale. Allegro moderato; Антонин Дворжак, «Русалка» — «Měsíčku na nebi hlubokém»; Антонин Дворжак, Славянский танец № 1 до мажор, op. 46/1; Джакомо Пуччини, «Манон Леско» — «Sola, perduta, abbandonata»; Жюль Массне, «Сид» — «Ô souverain, ô juge, ô père!»; Джузеппе Верди, увертюра к опере «Король на час»; Руджеро Леонкавалло, «Паяцы» — «Vesti la giubba»; Джакомо Пуччини, «Мадам Баттерфляй» — «Un bel dì vedremo»; Сергей Прокофьев, «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» (в аранжировке Жерома Дюкро); Джузеппе Верди, «Отелло» — «Già nella notte densa»; Эдвард Элгар, «Торжественный и церемониальный марш № 1», op. 39/1.