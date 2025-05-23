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Сбиться с пути 2
Сбиться с пути 2
Ute och cyklar
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
мелодрама
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Страна
Швеция
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
23 мая 2025
Премьера в мире
23 мая 2025
Производство
Jarowskij, Yellow Bird
Другие названия
Ute och cyklar, Off Track 2, Fuera de pista 2, Deslizando pela vida 2, Due fuori pista 2, Neben der Spur 2, Poza trasą 2, Sínen vagyunk 2., Soğuk Rekabet 2, Sortie de piste 2, Ute å sykle, Сбиться с пути 2, 人生滑起来 2
Режиссер
Мартен Клинберг
В ролях
Катя Винтер
Фредрик Халльгрен
Ракель Вармландер
Ульф Штенберг
Александер Карим
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
10
голосов
5.5
IMDb
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