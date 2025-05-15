Жизнь самого обычного парня переворачивается с ног на голову после покупки умной колонки по имени Аiда — инновационного устройства, способного исполнять любые желания. Сначала всё похоже на сказку: богатство, успех, слава — мечты сбываются одна за другой, стирая границы между фантазией и реальностью. Но с каждым новым желанием мир вокруг становится всё менее узнаваемым. Где заканчивается волшебство и начинается опасная игра с собственной судьбой? Что теряешь ты, когда получаешь всё? «Аiда» — фантастическая комедия о том, что иногда самый трудный путь — и есть единственно верный.