80 лет День Победы остаётся главным праздником для нашей страны. Звёздные артисты собрались в студии, чтобы записать самые знаковые песни времен Великой Отечественной войны и поделиться со зрителями историями своих семей, ставших участниками трагических событий тех лет. На языке музыки певцы рассказывают о людях, без которых не было бы долгожданной победы СССР в самой кровавой войне ХХ века. Эти песни звучали из окопов на фронте и из окон домов в тылу: зажигательная «Смуглянка», лирический «Случайный вальс», пронзительная «Тёмная ночь» и легендарная «Катюша», которую до сих пор исполняют в разных странах на 40 языках мира. В концерте принимают участие Пелагея, Полина Гагарина, Алсу, Олег Газманов, группы «Любэ», Uma2rman и другие артисты. Фильм сопровождается пронзительной хроникой военных лет, в которой звучат фрагменты выступлений Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко и других любимых советских исполнителей.