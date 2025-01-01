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Постер фильма Товарищи по судьбе
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Товарищи по судьбе

Товарищи по судьбе 12+
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О фильме

Документальный фильм проекта «Город Героев Москва» посвящён подвигам маршалов Советского Союза, которым приходилось принимать непростые решения в годы Великой Отечественной войны, чтобы привести страну к долгожданной победе. Зрители узнают о военной карьере и личной судьбе выдающихся полководцев из рассказов их потомков и семейных архивов героев картины. Съёмка фильма произведена при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы, а также «Фонда памяти полководцев Победы».

Страна Россия
Продолжительность 54 минуты
Год выпуска 2025
Режиссер
Денис Рекало
Все актеры и съемочная группа

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Товарищи по судьбе
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