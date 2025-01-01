Документальный фильм проекта «Город Героев Москва» посвящён подвигам маршалов Советского Союза, которым приходилось принимать непростые решения в годы Великой Отечественной войны, чтобы привести страну к долгожданной победе. Зрители узнают о военной карьере и личной судьбе выдающихся полководцев из рассказов их потомков и семейных архивов героев картины. Съёмка фильма произведена при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы, а также «Фонда памяти полководцев Победы».