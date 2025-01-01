Пробуждение

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The Awakening
18+
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триллер
Страна
США
Продолжительность
1 час 25 минут
Бюджет
$7 000 000
Производство
Camelot Films
Другие названия
The Awakening
Режиссер
Matt Routledge
В ролях
Петер Стормаре
Элис Ив
Стивен Беркофф
Джулиан Гловер
Кэролин Пиклз
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