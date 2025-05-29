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О фильме
Мохамед, простой телефонный техник, мечтает жениться на Афеф, молодой журналистке из социальных сетей. Но когда на их пути встают деньги, они объединяются со своей семьей комиков, чтобы добиться славы в Интернете.
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Страна
Египет
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
29 мая 2025
Дата выхода
29 мая 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$2 014 299
Производство
TH production
Другие названия
Restart
Режиссер
Сара Вафик
В ролях
Тамер Хосни
Хана эль Захид
Мохаммед Тарват
Essam Elsaka
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.7
Оцените
12
голосов
4.5
IMDb
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