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Киноафиша Фильмы Restart

Restart

Restart
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О фильме

Мохамед, простой телефонный техник, мечтает жениться на Афеф, молодой журналистке из социальных сетей. Но когда на их пути встают деньги, они объединяются со своей семьей комиков, чтобы добиться славы в Интернете.
Страна Египет
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 29 мая 2025
Дата выхода
29 мая 2025 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $2 014 299
Производство TH production
Другие названия
Restart
Режиссер
Сара Вафик
В ролях
Тамер Хосни
Хана эль Захид
Мохаммед Тарват
Essam Elsaka
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 12 голосов
4.5 IMDb
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