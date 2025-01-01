Кто твой враг

В центре сюжета – семейная пара Анны и Даниэла. Анна – успешный главный редактор новостного журнала, привыкшая держать руку на пульсе событий. Её муж – основатель компании, разрабатывающей инновационную систему безопасности на основе искусственного интеллекта под названием Кира. Супруги узнают, что впервые станут родителями, и эта прекрасная новость вносит коррективы в привычный график. Так, чтобы излишне не перенапрягаться, Анна нанимает ассистентку, амбициозную Ребекку. Но скоро Анна начинает замечать странности, происходящие с ней. Кажется, что угроза исходит от умного дома, где всё больше времени проводит беременная женщина. Но так ли это на самом деле?