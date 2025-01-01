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Киноафиша Фильмы Кто твой враг

Кто твой враг

Home Safe 18+
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О фильме

В центре сюжета – семейная пара Анны и Даниэла. Анна – успешный главный редактор новостного журнала, привыкшая держать руку на пульсе событий. Её муж – основатель компании, разрабатывающей инновационную систему безопасности на основе искусственного интеллекта под названием Кира. Супруги узнают, что впервые станут родителями, и эта прекрасная новость вносит коррективы в привычный график. Так, чтобы излишне не перенапрягаться, Анна нанимает ассистентку, амбициозную Ребекку. Но скоро Анна начинает замечать странности, происходящие с ней. Кажется, что угроза исходит от умного дома, где всё больше времени проводит беременная женщина. Но так ли это на самом деле?

Страна США
Производство Crazy Legs Features, Crazy Legs Productions, Sonny Boy Productions
Другие названия
Home Safe
Режиссер
Джейкоб Вон
В ролях
Мира Сорвино
Мира Сорвино
Фелиша Террелл
Курт Юе
Катрин Дайер
Катрин Дайер
Этан Макдауэлл
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Кто твой враг
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