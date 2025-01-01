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Rangi
Rangi
Rangi
Напомним о выходе в прокат
семейный
Страна
Непал
Продолжительность
2 часа 14 минут
Год выпуска
2025
Бюджет
$80 000
Сборы в мире
$597
Другие названия
Rangi, Color of Life
Режиссер
Suresh Neupane
В ролях
Salon Basnet
Dilip Rayamajhi
Namrata Shrestha
Все актеры и съемочная группа
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