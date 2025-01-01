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Возьму твою боль
Возьму твою боль
Vozmu tvoyu bol
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
В деревню после длительного заключения возвращается бывший полицай Шишкович, повинный в смерти односельчан. Иван, у которого сестра и мать погибли от рук полицая, не может спокойно перенести его возвращения...
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
1981
Производство
Belarusfilm
Другие названия
Vozmu tvoyu bol, Возьму твою боль, Az elévülhetetlen bűntett, Wezmę twój ból
Режиссер
Михаил Пташук
В ролях
Владимир Гостюхин
Галина Яцкина
Ирина Малышева
Александр Чередник
Любовь Виролайнен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.0
Оцените
10
голосов
7
IMDb
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