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Постер фильма Возьму твою боль
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Киноафиша Фильмы Возьму твою боль

Возьму твою боль

Vozmu tvoyu bol 18+
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О фильме

В деревню после длительного заключения возвращается бывший полицай Шишкович, повинный в смерти односельчан. Иван, у которого сестра и мать погибли от рук полицая, не может спокойно перенести его возвращения...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1981
Производство Belarusfilm
Другие названия
Vozmu tvoyu bol, Возьму твою боль, Az elévülhetetlen bűntett, Wezmę twój ból
Режиссер
Михаил Пташук
В ролях
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Галина Яцкина
Ирина Малышева
Александр Чередник
Любовь Виролайнен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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