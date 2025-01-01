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Киноафиша Фильмы Owambe Thieves

Owambe Thieves

Owambe Thieves
Напомним о выходе в прокат
Страна Нигерия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $4 221
Производство Anthill Studios, FilmOne Studios, Lighthouse Pictures
Другие названия
Owambe Thieves
Режиссер
Adeoluwa Owu
В ролях
Hadiza Abubakar
Abbey Chile Abuede
Seilat Adebowale
Одунладе Адекола
Eniola Ajao
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb
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