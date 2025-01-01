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Owambe Thieves
Owambe Thieves
Owambe Thieves
Напомним о выходе в прокат
комедия
криминал
Страна
Нигерия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$4 221
Производство
Anthill Studios, FilmOne Studios, Lighthouse Pictures
Другие названия
Owambe Thieves
Режиссер
Adeoluwa Owu
В ролях
Hadiza Abubakar
Abbey Chile Abuede
Seilat Adebowale
Одунладе Адекола
Eniola Ajao
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.9
Оцените
15
голосов
7.8
IMDb
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