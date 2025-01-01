Зачем ехать по проторенным маршрутам, если можно испытать настоящие приключения? «Россия: 85 приключений» — это фильм-открытие, в котором команда исследует восемь уникальных регионов страны, чтобы доказать, что за пределами привычного скрывается подлинная магия. Тренировка на базе Хабиба, рыбалка в дельте Волги, гонки на собачьих упряжках в морозной Якутии, древние ремёсла и суровая природа Кавказа — всё это складывается в живую, вдохновляющую мозаику огромной страны. Приготовьтесь удивляться — Россия здесь совсем другая.