Продолжительность 2 часа 0 минут

Год выпуска 2025

Премьера в мире 15 мая 2025

Сборы в мире $98 011

Другие названия

Holding Back the Years: 40 Years of Simply Red - Live in Santiago, Holding Back the Years - 40 Years of Simply Red, Holding Back the Years: 40 Years of Simply Red Live in Santiago