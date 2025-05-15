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Holding Back the Years: 40 Years of Simply Red, Live in Santiago
Holding Back the Years: 40 Years of Simply Red, Live in Santiago
Holding Back the Years: 40 Years of Simply Red, Live in Santiago
Напомним о выходе в прокат
концерт
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Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
15 мая 2025
Дата выхода
15 мая 2025
Латвия
N12
Сборы в мире
$98 011
Другие названия
Holding Back the Years: 40 Years of Simply Red - Live in Santiago, Holding Back the Years - 40 Years of Simply Red, Holding Back the Years: 40 Years of Simply Red Live in Santiago
Режиссер
Dan Massie
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
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