Страна Германия / Мексика / Пуэрто-Рико

Продолжительность 1 час 55 минут

Год выпуска 2025

Бюджет $1 000 000

Производство Clouds Hill Films, Kintsugi Cine, Malacosa Cine

Другие названия

Luna Rosa: La 7ª ascensión de Atabey, Luna Rosa: The 7th Ascension of Atabey, Luna Rosa: The Seventh Ascension of Atabey