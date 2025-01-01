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Вода и воля. Адмирал Макаров

Вода и воля. Адмирал Макаров 18+
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О фильме

Документальный фильм, приуроченный к 175-летию со дня рождения Степана Осиповича Макарова — военного, учёного, изобретателя, теоретика и практика, чьё имя навсегда вошло в историю российского флота: знаменитый ледокол «Ермак» был создан при его участии. Он был не только опытным военным, но человеком, чьи идеи опережали своё время. Макаров всю жизнь боролся с инертностью системы, отстаивая необходимость модернизации и развития флота. Его труды, посвящённые теории непотопляемости судов, спасению экипажей и изучению мирового океана по-прежнему востребованы, а наследие живёт в памяти современных моряков.

Страна Россия
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2024
Режиссер
Виталий Кузнецов
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