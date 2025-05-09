Преднамеренное убийство или самооборона? В документальном фильме приводятся разные позиции по поводу того, как Джейсон Корбетт лишился жизни в ссоре с женой и тестем.
СтранаВеликобритания
Продолжительность1 час 42 минуты
Год выпуска2025
Премьера онлайн9 мая 2025
Премьера в мире9 мая 2025
ПроизводствоSandpaper Films
Другие названия
A Deadly American Marriage, Un matrimonio mortal en Carolina del Norte, A Deadly American Marriage: il caso Jason Corbett, Az esküvőtől a gyilkosságig: Amerikai családi dráma, Casamento letal nos EUA, Du mariage au crime: Drame familial en Amérique, Et dødelig amerikansk ekteskap, Mężobójstwo po amerykańsku, Ölümcül Evlilik, Tödlich: Eine amerikanische Ehe, Um Casamento Norte-Americano Fatal, 致命婚姻：美国逆伦案之谜, 致命婚姻：美國逆倫案之謎