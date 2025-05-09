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Постер фильма Смертельный брак по-американски
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Киноафиша Фильмы Смертельный брак по-американски

Смертельный брак по-американски

A Deadly American Marriage
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О фильме

Преднамеренное убийство или самооборона? В документальном фильме приводятся разные позиции по поводу того, как Джейсон Корбетт лишился жизни в ссоре с женой и тестем.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 9 мая 2025
Премьера в мире 9 мая 2025
Производство Sandpaper Films
Другие названия
A Deadly American Marriage, Un matrimonio mortal en Carolina del Norte, A Deadly American Marriage: il caso Jason Corbett, Az esküvőtől a gyilkosságig: Amerikai családi dráma, Casamento letal nos EUA, Du mariage au crime: Drame familial en Amérique, Et dødelig amerikansk ekteskap, Mężobójstwo po amerykańsku, Ölümcül Evlilik, Tödlich: Eine amerikanische Ehe, Um Casamento Norte-Americano Fatal, 致命婚姻：美国逆伦案之谜, 致命婚姻：美國逆倫案之謎
Режиссер
Jenny Popplewell
Jessica Burgess
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb
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