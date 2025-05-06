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Киноафиша Фильмы По следу тени

По следу тени

Six jours 18+
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О фильме

2005 год. Полицейский Малик не смог уберечь от гибели похищенную девочку Хлою. Спустя одиннадцать лет её убитая горем мать Анна требует от Малика найти виновника смерти дочери до тех пор, пока не закончился срок давности преступления. В это же время совершается ещё одно похищение, пропадает десятилетняя Луиза, и Малик берётся расследовать это дело. Преступник действует один в один как похититель Хлои: требует от матери Луизы ту же самую сумму денег и назначает то же самое место встречи для передачи выкупа. Малик пытается найти связь между двумя преступлениями, чтобы на этот раз успеть спасти девочку.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 6 мая 2025
Премьера в мире 6 мая 2025
Сборы в мире $950 888
Производство SND Films, Empreinte Cinéma, Once Upon a Time
Другие названия
Six jours, Six Days, По следу тени
Режиссер
Хуан Карлос Медина
Хуан Карлос Медина
В ролях
Сами Буажила
Сами Буажила
Жюли Гайе
Жюли Гайе
Филипп Резимон
Жиль Коэн
Энн Азулай
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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По следу тени
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