2005 год. Полицейский Малик не смог уберечь от гибели похищенную девочку Хлою. Спустя одиннадцать лет её убитая горем мать Анна требует от Малика найти виновника смерти дочери до тех пор, пока не закончился срок давности преступления. В это же время совершается ещё одно похищение, пропадает десятилетняя Луиза, и Малик берётся расследовать это дело. Преступник действует один в один как похититель Хлои: требует от матери Луизы ту же самую сумму денег и назначает то же самое место встречи для передачи выкупа. Малик пытается найти связь между двумя преступлениями, чтобы на этот раз успеть спасти девочку.