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Prince and Family
Prince and Family
Prince and Family
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Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 11 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
9 мая 2025
Дата выхода
9 мая 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$349 565
Производство
Magic Frames
Другие названия
Prince and Family
Режиссер
Binto Stephen
В ролях
Dileep
Сиддик
Dhyan Sreenivasan
Джонни Антони
Parvathy Rajan Sankaradi
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
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