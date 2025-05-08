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Киноафиша Фильмы Мамаша

Мамаша

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О фильме

Три друга — Адилет, Расул и Арген — работают на бирже труда и пытаются свести концы с концами. У Адилета  проблемы с бандитами, и в поисках легкого заработка ребята находят одинокую бабушку , больную раком. Они решают забрать её дом, под видом помощи. Однако, чем больше времени они проводят с ней, тем сильнее они привязываются к бабушке и начинают её искренне любить. Перед тем как осуществить свой план, они осознают, что не могут поступить так жестоко, и решают изменить свои намерения.

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 8 мая 2025
Дата выхода
8 мая 2025 Кыргызстан 12+
Режиссер
Учкун Жакыпбеков
В ролях
Шумкарбек Бейшеналиев
Учкун Жакыпбеков
Улан Эсенакунов
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