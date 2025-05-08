Три друга — Адилет, Расул и Арген — работают на бирже труда и пытаются свести концы с концами. У Адилета проблемы с бандитами, и в поисках легкого заработка ребята находят одинокую бабушку , больную раком. Они решают забрать её дом, под видом помощи. Однако, чем больше времени они проводят с ней, тем сильнее они привязываются к бабушке и начинают её искренне любить. Перед тем как осуществить свой план, они осознают, что не могут поступить так жестоко, и решают изменить свои намерения.