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Киноафиша Фильмы Сюда не залетали чайки

Сюда не залетали чайки

Syuda ne zaletali chayki 18+
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О фильме

Сибирь, лето 1935 года. Десятилетний Илька убегает из дома от мачехи и примыкает к артели сплавщиков леса по реке Мане. Здесь маленький герой обучается опасному ремеслу и обретает друзей.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1978
Производство Мосфильм
Другие названия
Syuda ne zaletali chayki, Сюда не залетали чайки
Режиссер
Булaт Maнcуpoв
В ролях
Михаил Егоров
Павел Кадочников
Павел Кадочников
Leonti Polokhov
Вячеслав Воскресенский
Иван Савкин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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