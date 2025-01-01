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Сюда не залетали чайки
Сюда не залетали чайки
Syuda ne zaletali chayki
18+
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О фильме
Сибирь, лето 1935 года. Десятилетний Илька убегает из дома от мачехи и примыкает к артели сплавщиков леса по реке Мане. Здесь маленький герой обучается опасному ремеслу и обретает друзей.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
1978
Производство
Мосфильм
Другие названия
Syuda ne zaletali chayki, Сюда не залетали чайки
Режиссер
Булaт Maнcуpoв
В ролях
Михаил Егоров
Павел Кадочников
Leonti Polokhov
Вячеслав Воскресенский
Иван Савкин
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
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