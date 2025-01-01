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Киноафиша Фильмы Amongst the Wolves

Amongst the Wolves

Amongst the Wolves 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Сборы в мире $9 207
Производство Bread&Circus, Stalker Films
Другие названия
Amongst the Wolves
Режиссер
Марк О’Коннор
В ролях
Luke McQuillan
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен
Daniel Fee
Джейд Джордан
Джейд Джордан
Louise Bourke
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
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