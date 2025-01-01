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Amongst the Wolves
Amongst the Wolves
Amongst the Wolves
18+
Напомним о выходе в прокат
триллер
Страна
Ирландия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2024
Сборы в мире
$9 207
Производство
Bread&Circus, Stalker Films
Другие названия
Amongst the Wolves
Режиссер
Марк О’Коннор
В ролях
Luke McQuillan
Эйдан Гиллен
Daniel Fee
Джейд Джордан
Louise Bourke
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.1
Оцените
10
голосов
5.1
IMDb
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