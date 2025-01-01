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Jafaican
Jafaican
Jafaican
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
криминал
драма
Страна
Ямайка
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2024
Производство
Andre Films, Devil1 Entertainment, Nwaka Studios
Другие названия
Jafaican
Режиссер
Fredi 'Kruga' Nwaka
В ролях
Peter Andre
Wil Johnson
Oliver Samuels
Sizzla Kalonji
Джессика Джейн Клемент
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.3
Оцените
10
голосов
3.5
IMDb
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