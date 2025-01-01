Netflix обнародовал топ-10 самых популярных фильмов: лидирует безусловный хит 2025 года со 236 млн просмотров

Как «Игра престолов», только в реальной жизни: 3 исторических сериала, где сюжет даже круче, чем борьба за Вестерос

Что готовит «Аватар 3»? Кэмерон оставил «жирные» намеки во второй части — и тут явно не обошлось без «Терминатора 2»

«Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10

«Альфа-самец получает отказ от девушки…»: только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шуточным описаниям (тест)

«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»

В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»

«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)

Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»

«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось