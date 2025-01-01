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Киноафиша Фильмы Мать Мария

Мать Мария

Mat Mariya 18+
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О фильме

Биографическая драма о поэтессе и общественном деятеле Елизавете Юрьевне Кузьминой-Караваевой, эмигрировавшей в годы первой мировой войны в Париж. Там она стала монахиней и приняла имя матери Марии. В 1932 году она открывает приют для обездоленных, в годы войны с фашизмом активно участвует в вижении французского Сопротивления. На Родину, в Россию, она так и не вернулась. Попав в концлагерь Равенсбрюк, Мать Мария ценой собственной жизни спасает обреченную на смерть советскую женщину-мать...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1982
Производство Мосфильм
Другие названия
Mat Mariya, Äiti Maria, Madre María, Matka Maria, Mother Mary, Мать Мария
Режиссер
Сергей Колосов
Сергей Колосов
В ролях
Людмила Касаткина
Людмила Касаткина
Леонид Марков
Леонид Марков
Игорь Горбачев
Александр Тимошкин
Евгения Ханаева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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