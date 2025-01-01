Биографическая драма о поэтессе и общественном деятеле Елизавете Юрьевне Кузьминой-Караваевой, эмигрировавшей в годы первой мировой войны в Париж. Там она стала монахиней и приняла имя матери Марии. В 1932 году она открывает приют для обездоленных, в годы войны с фашизмом активно участвует в вижении французского Сопротивления. На Родину, в Россию, она так и не вернулась. Попав в концлагерь Равенсбрюк, Мать Мария ценой собственной жизни спасает обреченную на смерть советскую женщину-мать...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 34 минуты
Год выпуска1982
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Mat Mariya, Äiti Maria, Madre María, Matka Maria, Mother Mary, Мать Мария