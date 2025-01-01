Что скрыли в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»: 7 фактов об Отряде Дамблдора, которые знают лишь читатели

«Это лучшее, что я когда-либо видел»: иностранцы посмотрели советского «Властелина колец» и теперь не могут его забыть

Пообещаете себе лечь пораньше — но зависнете до утра: сколько серий «Гачиакута» уже вышло и когда финал (спойлер — уже близко)

Черный день для всех хейтеров аниме: ученые доказали пользу японских мультиков

Сколько длились самые долгие «Голодные игры»? Жуткая бойня состоялась за 24 года до основной трилогии — и стала рекордсменом

Золотая эпоха: топ-10 лучших боевиков 90-х с высоким рейтингом — удивитесь, но на 6-ом месте хит из России

«По возрасту подходил больше»: Петросян наотрез отказался сниматься в культовой комедии Гайдая — спустя полвека причина звучит абсурдно

«Я помню первое заказное»: киллер из сериала «Лихие» реально существует — вот что вытворял и как выглядит

Крякнуть, плюнуть и надежно склеить скотчем: легендарный бой Квай-Гона и Дарта Мола в «Звездных войнах» снимали в уморительных условиях

«Полосатый рейс» спас Куросаву от позора: съемки легендарного «Дерсу Узала» едва не закончились трагедией — за такое «Оскар» бы не дали